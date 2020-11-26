شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع تنفيذ التكليف الرئاسى بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها رئيس الوزراء يتابع تنفيذ التكليف الرئاسى بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية بكل محافظة، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسى، بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية بكل محافظة، وربطه بالحى الحكومى بالعاصمة الادارية الجديدة.
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ التكليف الرئاسى بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية بكل محافظة
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسى، بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية بكل محافظة، وربطه بالحى الحكومى بالعاصمة الادارية الجديدة.
جمال القاهرة الخديوية يعود من جديد.. توحيد واجهات المحال فى وسط البلد
شهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة، تنفيذ مشروع توحيد واجهات المحال والعقارات، لإظهار جمال عقارات القاهرة الخديوية، وإعادة الطراز المعمارى الفريد لها مرة أخرى خاصة بعد تعديلات المحال للواجهات وإنشاء بروز بالشارع.
وفاة الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
أعلنت المحامية بالنقض، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان، وفاة زوجها الحقوقى، حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن عمر ناهز 55 عاما، حيث كتبت على حسابها على فيس بوك: "حب عمرى وأبو أولادى وأعظم راجل شفته وعشت معاه وطول عمرى مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقى.. لبى نداء ربه.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعو له.. وادعولنا".
تفاصيل وفاة معلم مصرى أمام طلابه عبر منصة تعليم إلكترونية فى السعودية
كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، والمسئول عن تنظيم مباراة الزمالك والأهلى بنهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها التاسعة مساء غداً الجمعة، أن الفريق المهزوم فى مباراة الغد سيتم تسليمه ميداليات المركز الثانى فى غرفة خلع الملابس ولن يتواجد على المنصة، كنوع من الإجراءات الإحترازية بسبب فيروس كورونا.
ختام فعاليات التدريب البحرى المصرى الروسى المشترك " جسر الصداقة - 3 "
اختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك "جسر الصداقة- 3 " الذى تم تنفيذه بنطاق المياه الإقليمية لجمهورية روسيا الاتحادية على مدار عدة أيام بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والروسية.
الصحة: 18 دولة تطبق مبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقي من فيروس سى
مع رحيل الأسطورة مارادونا، ما زال العالم يعيش في فاجعة كبيرة ووسط هذه الأجواء، نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الحساب الرسمي بموقع "تويتر"، أحد أهداف أسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا في مونديال 1986 الذي توجت فيه بلاده باللقب، وعلق قائلا: "كرة القدم ستظل مُدينة لك إلى الأبد".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع تنفيذ التكليف الرئاسى بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية.. أخبار مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.