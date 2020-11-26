شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع تنفيذ التكليف الرئاسى بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها رئيس الوزراء يتابع تنفيذ التكليف الرئاسى بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية بكل محافظة، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسى، بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية بكل محافظة، وربطه بالحى الحكومى بالعاصمة الادارية الجديدة.



رئيس الوزراء يتابع تنفيذ التكليف الرئاسى بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية بكل محافظة رئيس الوزراء يتابع تنفيذ التكليف الرئاسى بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية بكل محافظة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسى، بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية بكل محافظة، وربطه بالحى الحكومى بالعاصمة الادارية الجديدة.



جمال القاهرة الخديوية يعود من جديد.. توحيد واجهات المحال فى وسط البلد جمال القاهرة الخديوية يعود من جديد.. توحيد واجهات المحال فى وسط البلد

شهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة، تنفيذ مشروع توحيد واجهات المحال والعقارات، لإظهار جمال عقارات القاهرة الخديوية، وإعادة الطراز المعمارى الفريد لها مرة أخرى خاصة بعد تعديلات المحال للواجهات وإنشاء بروز بالشارع.



وفاة الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وفاة الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

أعلنت المحامية بالنقض، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان، وفاة زوجها الحقوقى، حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن عمر ناهز 55 عاما، حيث كتبت على حسابها على فيس بوك: "حب عمرى وأبو أولادى وأعظم راجل شفته وعشت معاه وطول عمرى مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقى.. لبى نداء ربه.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعو له.. وادعولنا".



تفاصيل وفاة معلم مصرى أمام طلابه عبر منصة تعليم إلكترونية فى تفاصيل وفاة معلم مصرى أمام طلابه عبر منصة تعليم إلكترونية فى السعودية

محمد حسان، مدرس مصرى يعمل فى المملكة العربية السعودية كمعلم لمادة الحاسب الآلى، ظل يؤدى عمله حتى اللحظات الأخيرة من حياته التى لقى فيها ربه وهو يقوم بأداء وظيفته، حيث سقط وهو يشرح لطلاب مدرسة الثانوية الأهلية بمدينة الدمام معلومات عن الحساب الآلى، ولكن من خلال منصة "مدرستى" التعليمية عن طريقة الإنترنت، وفوجئ الطلاب بسقوط المدرس المصرى أرضا وهو يؤدى عمله. قاتلة زوجها أثناء ممارسة الجنس بأوسيم: اتخنقت منه وقررت اقتله عشان بيشتمنى

اعترفت الزوجة المتهمة بقتل زوجها بواسطة "إيشارب"، عقب توثيقه خلال ممارسة العلاقة الزوجية معه فى أوسيم، أن الخلافات المتكررة بينهما هدمت استقرار حياتهما، وأصبحت كما تقول "مخنوقة منه"، بسبب توجيه الشتائم لها، وعدم إنفاقه عليها. سوزان نجم الدين تعلن وفاة زوجها وتودعه: فقدت نصفى الآخر وأبو أولادى

أعلنت النجمة السورية سوزان نجم الدين، وفاة زوجها سراج الدين الأتاسى، ونشرت الفنانة السورية صورة تجمعها بزوجها الراحل على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، وودعت زوجها قائلة: "ما أصعب الفقدان حين يكون عنوةً ومرّتين.. مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا.. ومرة يغلبنا القدر.. ليفرقنا". الصحة: 89.5% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، عن بلوغ نسبة المتعافين من فيروس كورونا في مستشفيات العزل بالجمهورية إلى 89.5% بعد تسجيل 102201 حالة شفاء. الخليج 365 ينعى حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان

يتقدم الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، والعاملون بالمؤسسة، بخالص العزاء لأسرة الحقوقى الراحل حافظ أبو سعدة المحامى بالنقض، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. محمد فضل: المهزوم فى مباراة القرن يتسلم الميداليات فى غرفة الملابس

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، والمسئول عن تنظيم مباراة الزمالك والأهلى بنهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها التاسعة مساء غداً الجمعة، أن الفريق المهزوم فى مباراة الغد سيتم تسليمه ميداليات المركز الثانى فى غرفة خلع الملابس ولن يتواجد على المنصة، كنوع من الإجراءات الإحترازية بسبب فيروس كورونا.



ختام فعاليات التدريب البحرى المصرى الروسى المشترك " جسر الصداقة - 3 " ختام فعاليات التدريب البحرى المصرى الروسى المشترك " جسر الصداقة - 3 "

اختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك "جسر الصداقة- 3 " الذى تم تنفيذه بنطاق المياه الإقليمية لجمهورية روسيا الاتحادية على مدار عدة أيام بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والروسية.



الصحة: 18 دولة تطبق مبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقي من فيروس سى الصحة: 18 دولة تطبق مبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقي من فيروس سى

قال الدكتور أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة "100 مليون صحة" مستمرة في تطبيق اللوجستيات اللازمة للنظام الإلكترونى لعلاج مليون أفريقى فى 18 دولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. انهيار أجزاء من عقار غرب الإسكندرية دون إصابات

شهدت منطقة الورديان، غرب الإسكندرية، اليوم الخميس، انهيار أجزاء من عقار مكون من طابقين، بشارع شارع عبيد حسن البدينى، تقاطع قرة العين، ولم يسفر عن أى إصابات. رانيا يوسف ترقص تشجيعا للأهلى قبل نهائى القرن

شاركت النجمة رانيا يوسف، مقطع فيديو وهى ترقص تشجيعا للنادى الأهلى، قبل لقاء نهائى القرن غدا بين الأهلى و الزمالك وظهرت مرتدية تيشيرت النادى والعلم عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:"الثالثة شمال بتهز جبال وبأعلى صوت دائما بنشجع الأبطال الأهلي بطل أفريقيا بإذن الله شجعوا الأحمر". محمد صلاح ينعي مارادونا: اختفت أسطورة عالم كرة القدم مبكرًا

نعى النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، الأسطورة الأرجنتينية مارادونا، الذي وافته المنية أمس الأربعاء، نتيجة الإصابة بالسكتة القلبية، عن عمر ناهز 60 عاما، ونشر صورة لمارادونا، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها :"اختفت أسطورة عالم كرة القدم مبكرًا. أفكاري مع عائلته وأصدقائه ومعجبيه في جميع أنحاء العالم". محامى مارادونا ينتقد بطء خدمة الطوارئ فى إنقاذه ويطالب بتحقيق

قال ماتياس مورلا محامي دييجو مارادونا اليوم الخميس إنه سيطلب إجراء تحقيق كامل في ملابسات وفاة نجم كرة القدم وانتقد ما قال إنه رد فعل بطيء من خدمة الطوارئ. "فيفا" يتذكر هدف أسطورى لمارادونا بمونديال 86: كرة القدم مدينة لك إلى الأبد

مع رحيل الأسطورة مارادونا، ما زال العالم يعيش في فاجعة كبيرة ووسط هذه الأجواء، نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الحساب الرسمي بموقع "تويتر"، أحد أهداف أسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا في مونديال 1986 الذي توجت فيه بلاده باللقب، وعلق قائلا: "كرة القدم ستظل مُدينة لك إلى الأبد".