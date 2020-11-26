شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الحقوقى الراحل حافظ أبو سعدة غدا إلى مقابر العائلة بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشيع جنازة الحقوقى الراحل حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، غدا الجمعة، بمقابر العائلة بكفر شبرا قلوج التابع لمركز زفتى بمحافظة الغربية.

كانت نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، قد أعلنت وفاة زوجها الحقوقى، حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن عمر ناهز 55 عاما، حيث كتبت على حسابها على فيس بوك: "حب عمرى وأبو أولادى وأعظم راجل شفته وعشت معاه وطول عمرى مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقى.. لبى نداء ربه.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعو له.. وادعولنا".

وكان حافظ أبو سعدة قد أصيب بفيروس كورونا، ونقل إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج، وقال حافظ أبو سعدة فى تصريحات لـ"الخليج 365": "أنا الحمدالله حالتي بتتحسن وجايه علي العلاج ربنا يتمها بالخير".