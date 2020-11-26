شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو: قمنا بالرد على ملاحظات الصحة بشأن إجراء تجارب لقاح كورونا الروسى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور شيرين عباس حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، أن شركة بايوجينيركس المصنعة للقاح الروسى الخاص بالحماية من فيروس كورونا تلقت مجموعة من التعليقات على ملف إجراء التجارب السريرية للقاح كورونا الروسى فى مصر، وتم الرد عليها فى إطار البدء فى إجراء التجارب السريرية على اللقاح فى مرحلته الثالثة، وتم الرد عليها من جانب الشركة .

وقال الدكتور شرين عباس حلمى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن اللقاح الروسى هاما، وسنوفر منه كميات كبيرة لمصر وأفريقيا، ويضع مصر على خريطة إنتاج اللقاحات عالميا، مضيفا أن المصنع سيكون جاهزا فى وقت قريب للغاية، وتابع: "حتى الآن اللقاح تم تجربته، وأثبت فاعلية كبيرة، وقريبا سيتم توفيره بسواعد مصرية.

وأضاف أن الشركة تدعم إلى حد كبير مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون مواطن أفريقى من فيروس سى، والتى تمثل آلية ربط قوية مع الأشقاء الأفارقة، موضحا أن هناك جهودا كبيرة تبذل من جانب القيادة السياسية لاستعادة ريادة مصر فى القارة الأفريقية.