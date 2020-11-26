شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقى خلال زيارته الرسمية لمصر.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوت المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالوزير جمعة عناد سعدون، وزير دفاع جمهورية العراق، والوفد المرافق لها الذى يزور مصر حالياً، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

ثم عقد الجانبان لقاء تناول سبل دعم أوجه التعاون العسكرى المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين فى العديد من المجالات .

وأكد الفريق أول محمد زكى، خلال اللقاء، اعتزازه بزيارة وزير دفاع جمهورية العراق لمصر والتى تأتى فى إطار العلاقات الممتدة والتعاون المثمر مع جمهورية العراق ولا سيما فى المجال العسكرى، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى العديد من المجالات على نحو يلبى المصالح المشتركة للبلدين .

من جانبه، أكد وزير دفاع جمهورية العراق، امتنانه للقوات المسلحة المصرية والجهود التى تبذلها من أجل الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة، مشيراً إلى حرصه على زيادة آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والعراقية .

أعقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين تناولت بحث تطورات الأوضاع الراهنة وانعكاساتها، على الساحة الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى .

حضر اللقاء الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدداً من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير العراقى بالقاهرة والملحق العسكرى لجمهورية العراق بالقاهرة .