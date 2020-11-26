الخليج 365 ينعى حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتقدم الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، والعاملون بالمؤسسة، بخالص العزاء لأسرة الحقوقى الراحل حافظ أبو سعدة المحامى بالنقض، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. وتتقدم أسرة تحرير ”الخليج 365” بخالص العزاء لأسرة الراحل، متمنين أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. كانت قد أعلنت المحامية بالنقض، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان، وفاة زوجها الحقوقى، حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن عمر ناهز 55 عاما، حيث كتبت على حسابها على فيس بوك: "حب عمرى وأبو أولادى وأعظم راجل شفته وعشت معاه وطول عمرى مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقى.. لبى نداء ربه.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعو له.. وادعولنا". كان حافظ أبو سعدة قد أصيب بفيروس كورونا، ونقل إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج، وقال حافظ أبو سعدة فى تصريحات لـ"الخليج 365": "أنا الحمدالله حالتي بتتحسن وجايه علي العلاج ربنا يتمها بالخير".

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