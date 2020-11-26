الصحة: 18 دولة تطبق مبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقي من فيروس سى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة "100 مليون صحة" مستمرة في تطبيق اللوجستيات اللازمة للنظام الإلكترونى لعلاج مليون أفريقى فى 18 دولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت إمداد الدول الأفريقية الشقيقة بمنظومة إلكترونية لتسجيل المفحوصين المقرر علاجهم، على أن تقدم لهم مصر 3 ملايين جرعة علاج، متابعا: "صممنا نظاما إلكترونيا خاصا بكل دولة افريقية على حدة للكشف عن فيروس سى ضمن مبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقى، وسنتيح لهم السيستم الخاص بفيروس سى مع بعض التعديلات حسب إمكاناتهم".

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من فحص 37 ألفا و961 مواطن أفريقى بدول (جنوب السودان، تشاد، اريتريا)، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مليون أفريقى من فيروس "سي".

وأكدت الوزيرة، أن الفريق الطبى المصرى مازال يتابع عملية المسح بكل من دول جنوب السودان وتشاد، وإريتريا، فضلاً عن تدريب الكوادر الطبية على تطبيق التجربة المصرية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، من خلال تدريب الكوادر الطبية على عملية المسح والفحص لكل من فيروس "سي" و "بي" والكشف عن الأمراض غير السارية، والتدريب على بروتوكولات العلاج.