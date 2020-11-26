شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وفاة معلم مصرى أمام طلابه عبر منصة تعليم إلكترونية فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محمد حسان، مدرس مصرى يعمل فى المملكة العربية السعودية كمعلم لمادة الحاسب الآلى، ظل يؤدى عمله حتى اللحظات الأخيرة من حياته التى لقى فيها ربه وهو يقوم بأداء وظيفته، حيث سقط وهو يشرح لطلاب مدرسة الثانوية الأهلية بمدينة الدمام معلومات عن الحساب الآلى، ولكن من خلال منصة "مدرستى" التعليمية عن طريقة الإنترنت، وفوجئ الطلاب بسقوط المدرس المصرى أرضا وهو يؤدى عمله.



صورة المدرس المصرى محمد حسان

وروى محمد الصفيان، معلم زميله فى مدرسة أهلية بالدمام شرق السعودية، تفاصيل واقعة الوفاة، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالات متتالية وردت إليه من قبل الطلاب، أمس الأربعاء، تفيد بسقوط زميله أمام التلاميذ خلال حصة دراسية عبر منصة "مدرستي".

وأضاف محمد الصفيان، معلم مادة التربية الإسلامية، في تصريحات لموقع "العربية"، أنه كان قد أنهى حصته الأولى مع طلابه في المرحلة الثانوية، وبعد دقائق تواصل معه الطلاب ليبلغوه بتعرض معلم مادة "الحاسب الآلي" محمد حسان لطارئ صحى، معربين عن خوفهم من الموقف.



تعليقات الطلاب على الوفاة



خبر وفاة المدرس المصرى

وتابع: "حينها توجهنا إلى منزل حسان القريب من المدرسة، وكسرنا الباب لنعثر عليه متوفياً وأمامه جهازه والسماعات بإذنه، ولا يوجد في منزله أحد من أهله المتواجدين حالياً في مصر، فتم نقله إلى المستشفى حيث تم إبلاغنا بأنها وفاة طبيعية"، مؤكدا أن المدرس الراحل كان حريصا على تقديم المعلومة، ومحبوب من قبل الطلاب، وله خبرة 5 سنوات فى التعليم بالسعودية قادماً من مصر.

وانهالت برقيات المواساة والتعازى فى المدرس المصرى، الذى سقط متوفيا وهو يؤدى عمله حتى اللحظات الأخيرة، فقال مغرد: "إنا لله و إنا إليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله بوفاة طبيعية أثناء تقديمه للحصص الأستاذ: محمد حسان (معلم الحاسب الآلي بالمدرسة) اللهم اغِفر له و ارحمه برحمَتك يا أرحم الراحمين ادعوا له تكفون".



دعوات للمدرس المصرى



ردود الفعل على وفاة المدرس المصرى

وقال مغرد آخر: "أسأل الله أن يرحمه ويجعل ما قدمه لخدمة أبنائه الطلاب فى ميزان حسناته"، فيما قالت وكالة محلية سعودية: "إنا لله وإنا إليه راجعون، في حادث إنسانى اهتزت له مشاعر الكثير من المتابعين لمنصة "مدرستي" .. توفي المعلم في العقد الثالث من عمره، معلم مادة حاسب الي، في احدى المدارس الاهلية المتوسطة توفي وفاة طبيعية.. أثناء أداء حصته الرسمية دعواتكم له".