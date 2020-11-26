شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا توقع اتفاقا مع قطر لبيع 10% من أسهم بورصة إسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صندوق الثروة السيادي التركي، اليوم الخميس، إنه وقع مذكرة تفاهم مع جهاز قطر للاستثمار لبحث وإتمام صفقة محتملة يشتري الجهاز بموجبها 10% من بورصة إسطنبول، وأوضح الصندوق أن حصته في البورصة ستصبح 80.6 نقطة بعد الصفقة، حسبما أعلنت وكالة رويترز للأنباء.

يأتى ذلك على هامش زيارة تميم بن حمد إلى أنقرة اليوم، فى غضون ذلك، قالت صحيفة "أحوال التركية"، إن تركيا تلزم قطر بمعاهدات واتفاقيات تعاون في مجالات عدة، منوهة بأن أنقرة تحصل على هبات من الدوحة بعضها معلن وبعضها سري.

وأضافت الصحيفة أن تركيا تستخدم أموالا قطرية في صراعات بسوريا وليبيا والقوقاز، فى غضون ذلك، اتهم وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، الدولة التركية بالدفع باللاجئين إلى الحدود عمدا، مشيرا إلى أن تركيا تبتز أوروبا بورقة اللاجئين.

وكشف الوزير اليونانى فى تصريحات لقناة العربية الإخبارية، عن أن وساطة ألمانيا بيننا وبين تركيا غير ناجحة حتى الآن.

وأكد البرلمان الأوروبى، أن التصويت بعد ساعة على مشروع قانون أوروبى يدعو لفرض عقوبات على تركيا.

وصوت البرلمان الأوروبى على قرار إدانة تركيا بالأغلبية المطلقة، ودعا مشروع قرار للبرلمان الأوروبى لفرض عقوبات على تركيا دون تأخير، بسبب ممارستها الاستفزاية فى منطقة شرق المتوسط وقبرص.