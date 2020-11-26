شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستقبل وزير الخارجية الكويتى الشيخ أحمد ناصر الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين مصر والكويت على شتى الأصعدة، إلى جانب تبادل الخبرات وتعميق العلاقات التنموية، فى ضوء اشتراك الدولتين برؤية التنمية المستدامة مصر 2030 والكويت 2035؛ مما يوفر مساحة إضافية للتعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر الصباح، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، بالإضافة إلى سفير دولة الكويت بالقاهرة، حيث جرى بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، خاصةً في سوريا والعراق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن وزير الخارجية الكويتي نقل إلى الرئيس السيسي رسالة من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت التأكيد على اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي؛ بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الكويت على تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق مع مصر بشكل منتظم إزاء مختلف القضايا، خاصةً في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي.

في حين طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأكد وزير الخارجية الكويتي أن مصر - دائماً - ما كانت سباقة بالتعاون والبناء والخير في كل محيطها الإقليمي، خاصةً لمنطقة الخليج والأمة العربية بأسرها، معرباً عن التقدير لدور مصر التاريخي تجاه دولة الكويت، وهو الدور الممتد حتى الآن على المستوى الرسمي والشعبي من خلال التأثير البناء للجالية المصرية داخل المجتمع الكويتي جنباً إلى جنب مع أشقائهم الكويتيين.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيداً بالسياسة الكويتية الرشيدة والرصينة في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

بينما ثمن وزير الخارجية الكويتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيداً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.