وزير العدل يوجه بتكريم المُحضرين المتميزين بالمحاكم الابتدائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
وجه المستشار عمر مروان وزير العدل مساعده لشئون المحاكم بتكريم 6 من المحضرين المتميزين بصرف مكافأة مالية لهم في المحاكم الابتدائية، في إطار حرص وزارة العدل على رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحاكم, وتحفيز العاملين به في سبيل الارتقاء بمنظومة العدالة.
وذكرت الوزارة أن المكافأة لستة محضرين بمحاكم (بورسعيد وبني سويف وجنوب أسيوط وشبين الكوم وشرق طنطا وأسوان).
وأكدت الوزارة أن التكريم تقديراً لتميزهم عند فحص أعمالهم, وتفانيهم في أداء واجبهم الوظيفي على النحو المطلوب وفي المواعيد المناسبة.
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