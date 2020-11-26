السياحة: استمرار حظر تشغيل الديسكوهات والملاهي الليلية - مستند

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:
أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، استمرار حظر تشغيل الديسكوهات والملاهي الليلية لحين صدور قرار بإعادة التشغيل، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا.
وقالت الغرفة في بيان اليوم، إنها تلقت كتابا دوريا رقم 60 لسنة 2020، من وزارة السياحة والآثار، بشأن استمرار حظر تشغيل الديسكوهات والملاهي الليلية لحين صدور قرار بإعادة التشغيل.
وأوضح الكتاب الدوري، استمرار حظر إقامة أي حفلات أو مناسبات أو أفراح أو تجمعات في الأماكن والقاعات المغلقة لحين صدور قرارات بإعادة الفتح والتشغيل.
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