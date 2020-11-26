الأوقاف: انطلاق الفوج السادس للمعسكر التثقيفي للأئمة بمركز التدريب بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق الفوج السادس للمعسكر التثقيفي للأئمة المتميزين بمركز التدريب بمحافظة دمياط ، الخميس، لـ (80) إمامًا بالوزارة على مستوى الجمهورية.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أن المعسكر يتناول "التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني"
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمامها بالتأهيل والتدريب النوعي التراكمي المستمر، وفي ضوء التوعية المستمرة والعمل على رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة، وبرعاية كريمة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
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