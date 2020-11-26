شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد تركيب خط انحدار لتصريف مياه الأمطار على الطريق الزراعي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الخميس، أعمال تركيب وإنشاء خط انحدار لتصريف مياه الأمطار بمنطقة كفر أبو جمعة بقليوب بهدف تركيب 400 بالوعة لتصريف الأمطار بمدينة قليوب وعلى الطريق الزراعي في اتجاهي بنها والقاهرة، بتكلفة تصل إلى 5 مليون و700 ألف جنيه.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، إنه سيتم توصيل الخط على أحد الترع في اتجاه بنها وأحد أفرع الصرف الصحي في اتجاه القاهرة، موجها بسرعة تسليم المشروع للانتهاء منه استعدادا لموسم الشتاء، مشيرا أن الهدف من الخط تصريف المياه ومنع تكدسها على الطريق الزراعي وفي وسط المدينة.