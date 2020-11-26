شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة المنوفية: لا يوجد عطل فى شبكة الأكسجين بـ«عزل الباجور» لمرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة في المنوفية أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بمحافظة المنوفية، بإخلاء مستشفى الباجور والمخصصة لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد، من جميع الحالات من داخلها لوجود عطل في شبكة الأكسجين بالمستشفى عار تماما من الصحة.

وقال إنه يجري تدوير الحالات بالمستشفيات كل حالة على حسب احتياجاتها، من الأجهزة حيث يكون الضغط على جهاز معين بالمستشفى يتم نقل الحالة إلى مستشفى أخرى، لتوافر الأجهزة والإمكانات بما يخدم احتياجات المرضى.