شكرا لقرائتكم خبر عن «شوشة»: التجمعات التنموية بوسط سيناء إضافة جديدة لدعم التنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على أن التجمعات التنموية في وسط سيناء تعد إضافة جديدة لدعم التنمية على مستوى المحافظة، حيث تتضمن إقامة مجتمعات عمرانية جديدة إلى جانب دعم التجمعات القائمة.

وأشار المحافظ إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم التنمية على أرض سيناء وتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من المواطنين من التجمعات التنموية المتكاملة بسيناء، والتى تبلغ 18 تجمعا تنمويا.. منها 11 تجمعا في شمال سيناء و7 تجمعات في جنوب سيناء، وأن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية، حيث يضم أراضى زراعية مجهزة، منزل، ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسى، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات انتاجية.

وأعلن المحافظ عن قرب الانتهاء من تلك التجمعات وتسليمها إلى المنتفعين.. حيث افتتح السيد الرئيس 3 تجمعات منها خلال الاحتفال بمناسبة انتصارات أكتوبر الشهر الماضى، موضحا أن تلك التجمعات تقوم على دعم التجمعات القائمة والمناطق المحيطة بها من تجمعات صغيرة متناثرة لتحويلها إلى تجمعات كبيرة لتعظيم الاستفادة من مواردها وامكاناتها الاقتصادية من زراعية وأنشطة متنوعة يقوم بها سكان تلك التجمعات، وأنها ستستقبل نحو 980 أسرة للاقامة بها ويمارسون الأنشطة المختلفة من خلالها، وأنه من المقرر اقامة 3 مدن في اطار تلك التجمعات لاستيعاب عدد آخر من الأسر والجذب السكانى لمنطقة وسط سيناء طبقا لتوجيهات الرئيس.