شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة إشغالات الطرق بمرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح با ستمرار حملات ازالة اشغالات الباعة الجائلين بمدينة مرسي مطروح برئاسة الاستاذ رضا جاب الله رئيس المدينة وبالتعاون مع شرطة المرافق.
حيث تم تنفيذ حملة اليوم الخميس لازالة اشغالات الباعة بموقف سيارات شارع علم الروم شرق المدينة والتنبيه على الالتزام بالاسواق الحضارية التي اقامتها المحافظة.
يأتى ذلك إستمرارا لجهود محافظة مطروح في إزالة اشغالات الباعة الجائلين والحفاظ على المظهر الحضارى بنطاق مدينة مرسي مطروح.
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