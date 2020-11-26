شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة إسبانية تكشف «علامة مبكرة» جديدة للإصابة بكورونا.. تسبق فقدان الشم والتذوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دراسة جديدة عن أحد الأعراض الذي يمكن أن يشكل علامات مبكرة على الإصابة بفيروس كورونا، حتى قبل ظهور الأعراض المعتادة .

وقام باحثون إسبان بجامعة برشلونا الإسبانية بدراسة أسباب فقدان حاستي التذوق والشم التي يعاني منها كثير من المرضى المصابين بفيروس كورونا، ومن ثم شاركت مجموعة من 35 مصابا بالفيروس، ومجموعة «تحكم» أخرى غير مصابة تنتمي إلى نفس النوع والفئة العمرية، وجرى قياس الأعراض في غياب وجود الاستجابات .

وأشارت النتائج إلى أن أكثر من 68% من المرضى المصابين أبلغوا عن عرض «أنفي» واحد على الأقل، كما واجهت المجموعة المصابة أيضا «إحساسا غريبا في الأنف» وجفاف «أنفي» مفرط وبشكل ملحوظ مقارنة بجموعة «التحكم» من الأصحاء.

وأكدت الدراسة التي نشرها موقع «ميدريكسف» الطبي، اليوم الخميس، أن هذه الإعراض تحدث وبشكل كبير قبل أو أثناء الأعراض الأخرى التي تدل على الإصابة بفيروس كورونا، كمصاحبة بعد حدوث فقدان حاستي التذوق والشم، مشيرة إلى أن الأعراض الأنفية تستمر لمدة 12 يوما، مشيرة إلى أن الأعراض الأنفية من شأنها أن تسمح بالتشخيص المبكر للإصابة بفيروس كورونا، ومن ثم تشجع بدورها على جهود «التباعد الاجتماعي» في وقت مبكر.

وأكدت الدراسة أن تغيير أو فقدان حاستي الشم والتذوق يلاحظ عند 80% من المرضى ممن ثبت إيجابية فحوصاتهم، في حين يعتقد العلماء أن فقدان حاسة الشم عند الإصابة بكوفيد -19 يعزى إلى توقف «الخلايا الكأسية» عن إفراز المخاط والذي يساعد على عملية الشم، والتي لا يمكنها أن تتمسك بالمستقبلات اللازمة لهذه الحاسة .

وفي الوقت نفسه تحدثت نائب المدير المسؤول عن الأنشطة التحليلية والسريرية بمعهد أبحاث الأمراض الوبائية بروسيا، ناتاليا بشينشنايا، حيث قالت إن امتزاج أعراض تنفسية مع فقدان حاسة الشم في معظم الحالات يمكن أن يشير إلى تطور عدوى فيروس كورونا.