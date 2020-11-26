شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى حوالي 4.8 مليون طن حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من أول يناير 2020 وحتى 25 نوفمبر الحالي حيث بلغت حوالي 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الحجر الزراعي.

وقال «القصير» في تصريحات صحفية، الخميس، إن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و420 ألف 204 طن، بالإضافة إلى تصدير 678 ألف 577 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 401 ألف و357 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 138 ألف و847 طن.

وأضاف وزير الزراعة أن صادرات مصر من «الرمان» احتلت المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 90 ألف و969 طن، بينما احتلت صادرات مصر من المانجو على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 46 الف و272 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السابع بإجمالي 35 ألف و108 طن.

من جانبه، قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصرية، إن صادرات مصر من الفاصوليا بلغت 20 ألف و495 طن، حيث احتلت المركز الثامن في قائمة الصادرات الزراعية، بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 7 آلاف و189 طن، في حين حصلت صادرات مصر من الخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 3700 طن، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 3676 طن، وحصل الباذنجان على المركز الثاني عشر بإجمالي 1573 طن، وحصلت الفراولة على المركز الأخير بإجمالي 660 طن.