شكرا لقرائتكم خبر عن «القباج» توافق على دعم مصنع ملابس الوادى الجديد بخطين للانتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمنتجات مصنع الملابس التابع لمحافظة الوادى الجديد، وجودتها وانخفاض أسعاره، حيث وافقت علي دعم المصنع بخط إنتاج كامل لتصنيع أجولة لحفظ التمور، وكذلك خط إنتاج لتصنيع التريكو.

جاء ذلك خلال تفقدها للمصنع يرافقها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وذلك فى اطار زيارتها اليوم بمحافظة الوادى الجديد.

ومن جانبه أكد الزملوط بأن المصنع تم رفع كفاءته وتطويره بالموارد الذاتية، حيث يضم عدد 45 ماكينة خياطة لتعمل في 3 خطوط إنتاج لتصنيع الزي المدرسي الموحد للطلاب لثلاثة أعوام متتالية، والكمامات الطبية وأجوله حفظ التمور ، وذل بهدف توفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى تدريب الفتيات الخريجات من المدارس الفنية لتوفير مزيد من فرص العمل ولربط التعليم بسوق العمل .

الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

كما تفقدت وزيرة التضامن الإجتماعي أعمال القافلة الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري بالمركز الطبي بحي الزهور بالخارجة.حيث أكدت الوزيرة علي الدور الحيوي الذي يقوم به الهلال الأحمر في جهود توفير الخدمات الصحية للمواطنين ودعم المنظومة الصحية بالمناطق النائية لتقديم خدمة أفضل.ووجه المحافظ الشكر للجمعيه علي الدعم والتعاون الدائم مع المحافظة، مشيراً إلى التنسيق مع مسئولي الجمعية لزيادة القوافل الطبية المخصصة للمحافظة خلال الفترة القادمة.هذا وتقوم القافلة بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمواطنين علي مدار يومين ب ٤ تخصصات طبية هي ( الباطنة - الجلدية - العظام - الأطفال).