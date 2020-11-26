سفير برلين بالقاهرة يؤكد أهمية التعاون الألمانى المصرى فى مد الجسور بين البلدين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير ألمانيا فى القاهرة سيريل نون، أهمية التعاون الألمانى المصرى الناجح الذى يسهم فى مد الجسور بين البلدين، وذكر بيان وزعته سفارة ألمانيا بالقاهرة اليوم الخميس أن السفير استقبل لفيفا من الضيوف المصريين والأجانب وممثلي الجهات المانحة بالقاهرة لتوديع الدكتور أندرياس كوك مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة وللترحيب في الوقت ذاته بالدكتور ألكسندر سوليجا الذي سوف يخلفه في هذا المنصب.

وأشاد السفير الألماني بالجهود الهائلة التي بذلها الدكتور أندرياس كوك من أجل دفع عجلة التعاون الاقتصادي على مدى الأعوام الأخيرة، مضيفا" لم يؤل جهدا في توسيع نطاق مشاريع التعاون ساعيا إلى الحفاظ على التعاون الوثيق مع شركائنا المصريين وواضعا نصب أعينه المجالات ذات الأولوية في رؤية الحكومة المصرية 2030، فهو أحد الأسباب التي تجعلنا اليوم ننظر إلى ثمرة مثل هذا التعاون الوثيق".



وأشار البيان إلى أن الدكتور سوليجا يمتلك خبرة 28 سنة في مجال التعاون التنموي وتولى العديد من المناصب من بينها منصب مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالسودان.



وقال سوليجا" لقد أوجز المدير السابق خبراته الجيدة في مصر في كلمة (الشراكة)، وإنه لمن دواعي سروري بصفتي خليفة له أن أستكمل مسيرة هذا التعاون الوثيق وأن أبذل المساعي من جانبي للوصول مع شركائنا المصريين إلى تحقيق النمو المستدام واضعين الإنسان في محور اهتمامنا".



يشار إلى أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تقوم منذ عام 1956 بتكليف من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية وبالتعاون مع الشركاء بتنفيذ مشاريع في أنحاء مصر كافة في العديد من المجالات منها إدارة المياه والمخلفات، تطوير المدن والتدريب المهني وغيرها...، تعد مصر شريكاً مهماً لألمانيا في مجال التعاون الدولي لمكانتها على المستوى الإقليمي.

