شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 184 رحلة لنقل أكثر من 23 ألف راكب إلى وجهات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسير مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، على مدار 24 ساعة، 184 رحلة جوية إلى عدة وجهات ينقل خلالها أكثر من 23 ألف راكب مابين سفر ووصول، حيث قالت مصادر إن المطار سيستقبل اليوم 90 رحلة على متنها 11249 راكبا، فى حين يغادر المطار على مدار اليوم 94 رحلة على متنها حوالى 11898 راكبا.

وحسب المصادر، فإن وجهات السفر تشمل تورنتو لندن باريس فرانكفورت موسكو أثينا روما ميلانو البحرين جوهانسبرج أسطنبول إنجمينا أديس أبابا دمشق الدار البيضاء المدينة نيروبى عمان لاجوس عنتيبى مسقط بغداد بيروت عنتيبى الرياض جده المدينة دبى الشارقة أبوظبى الدمام جيزان الخرطوم عدن الطائف، فى حين تكون وجهات رحلات الوصول نيويورك الدمام لندن باريس فرانكفورت موسكو أمستردام فيينا دبى البحرين أبوظبى إسطنبول أديس أبابا أثينا عمان لاجوس أكرا دبى الشارقة سيئون المدينة جده الرياض بيروت أبوظبى عدن الخرطوم بيروت.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .