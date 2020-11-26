شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنقل 51 أسرة من عزبة الهجانة لمشروع أهالينا لتنفيذ محور الوفاء والأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة محافظة القاهرة أعمال إزالة العقارات والمبانى الكائنة أسفل مسار خطوط الضغط العالى بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر نظراً لخطورتها على السكان المقيمين أسفل خطوط الضغط العالى على الصحة العامة وأيضا لتنفيذ مسار طريق محور يربط منطقة مدينة نصر بطريق السويس ومن المقرر أن يتم تحويل خطوط الضغط العالى إلى خطوط أرضية.

وأشرف المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والعميد أحمد أنور رئيس حى شرق مدينة نصر، على أعمال الإزالة ونقل السكان لوحدات بديلة بمشروع أهالينا فى مساكن مؤثثة.

وتم نقل 28 أسرة إلى مدينة أهالينا 2 بالسلام والتى أقامتها المنطقة المركزية العسكرية بالإضافة إلى سبق تسكين عدد 23 أسره بالأمس بإجمالي 51 أسرة حتي الآن، كما تم إزالة 12 عقار، حيث وفرت المحافظة وسائل لنقل أمتعة السكان واتوبيسات نقل عام لنقل الأسر .

ويأتي ذلك في اطار مشروعات الطرق الكبرى التي تشهدها العاصمة ، حيث يتم تنفيذ محور الوفاء والامل الذي يبدأ من طريق الشهيد مروراً بمنطقة سوق السيارات وداخل عزبة الهجانة حتي طريق السويس ، وتقوم المحافظة حالياً بإزالة كافة التعارضات والإشغالات والتي تنفذها المنطقة المركزية للقوات المسلحة لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس .