شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الجيزة تدفع بـ65 شفاط وسيارة لشفط تجمعات مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه تم الدفع بعد 65 سيارة ومعدة لشفط مياه الأمطار من الشوارع والمحاور الرئيسية ، لافتا الى انه تم الانتهاء من سحب كافة تجمعات المياه من مختلف الشوارع الرئيسية، مؤكدا استمرار حالة الطوارئ واستمرت تواجد السيارات والمعدات بالشوارع لحين انتهاء موجة الطقس السئ .

وأضاف المهندس منصور بدوى، أنه تم توزيع 65 شفاطا بمختلف الشوارع الرئيسية داخل المحافظة، وذلك في مختلف أماكن التمركز داخل كل قطاع، حيث تم توزيع 13 شفاط في قطاع جنوب الجيزة، و15 شفاطا فى قطاع شمال الجيزة، و38 شفاطا فى قطاع وسط الجيزة.

وأوضح أنه تم وضع خطة عمل لهذه الشفاطات والمعدات بحيث يكون كل معدة لها رقم كودى ورقم تليفون السائق، والمسئول عن الموقع، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع المحافظة، وإنشاء 80 بلاعة أمطار جديدة، بالإضافة إلى إنشاء 50 بلاعة أخرى، خلال يومين فقط، حيث تم إسناد تنفيذ هذه البلاعات لـ3 شركات مقاولات، حيث تم إنشاء بلاعات مطر جديدة محور 26 يوليو، وأمام المتحف الكبير، وأماكن تجمعات الأمطار، كما تم إرسال سيارة سيول لمنطقة الصف تجنبا لحدوث فيضانات.

وكشف المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الجيزة، أنه تم الاستعداد بعدد بدالات أخرى احتياطي على سيارات بحيث تكون جاهزة للدفع بها في أي وقت، كما تم إنشاء آبار وعددها نحو 13 بئرا، وذلك فى الطريق الصحراوى بعدد 4 أبار، و2 أمام المتحف المصرى ، و2 كرداسة، و3 فى نفق البدرشين، موضحا أن هناك استعداد على أعلى مستوى خلال العام الجارى.

وقال إنه تم إنشاء محطة رفع فى نفق إمبابة، وكذلك كافة الأنفاق داخل المحافظة، بالإضافة إلى استمرار الشركة في تطهير وتنظيف كافة بالوعات المطر والصرف، بجانب غرفة عمليات مستمرة تعمل على مدار اليوم.