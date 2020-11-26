شكرا لقرائتكم خبر عن رجال شركة مياه الشرب والصرف الصحى ينتشرون بالشوارع لمواجهة الأمطار .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب العاملون بشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وهيئتي النظافة بالقاهرة والجيزة، أروع الأمثلة للتفانى في العمل، وذلك خلال مواجهة موجة الطقس السئ، حيث تواجدوا بالشوارع على مدار الساعة، بالتزامن مع تساقط الأمطار وسوء الطقس، لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار حرصا على عدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين، وسلامتهم.

وتنتشر بشوارع القاهرة والجيزة معدات وسيارات شفط الأمطار، حيث تمركزت سيارات "الفنطاس" بمناطق تجمع المياه خاصة بالمحاور المرورية، تأهباً لسقوط الأمطار وسرعة التعامل معها ومنع توقف الحركة المرورية.

يشهد اليوم الخميس طقسا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء كما تكون الرياح نشطة، ويسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.