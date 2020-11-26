وزير الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 4.8 مليون طن حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من أول يناير 2020 وحتى 25 نوفمبر الحالي، حيث بلغت حوالي 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية.

وقال وزير الزراعة، في بيان اليوم، إن قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة ضمت الموالح، البطاطس، البصل، العنب، الرمان، الثوم، المانجو، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الخيار، الفلفل والباذنجان، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الحجر الزراعي.

وأضاف أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليونا و420 ألفا و204 أطنان، بالإضافة إلى تصدير 678 ألفا و577 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 401 ألف و357 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 138 ألفا و847 طنا، في حين احتل الرمان المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 90 ألفا و969 طنا.

وأشار القصير إلى أن صادرات مصر من المانجو احتلت المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 46 ألفا و272 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم المركز السابع بإجمالي 35 ألفا و108 أطنان، يليها في المركز الثامن الفاصوليا بإجمالي 20 ألفا و495 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 7 آلاف و189 طنا، بينما حصل الخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 3700 طن، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 3676 طنا، وحصل الباذنجان على المركز الثاني عشر بإجمالي 1573 طنا، وحصلت الفراولة على المركز الأخير بإجمالي 660 طنا.​