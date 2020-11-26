وفاة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبوسعده



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: أعلنت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، وفاة زوجها الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. ونعت "أبوالقمصان" الراحل عبر حسابها على فيسبوك "حب عمري وأبو أولادي وأعظم راجل شفته وعشت معاه، وطول عمرى مسنودة عليه الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقي". وطالبت محبيه بالدعاء له. وكان حافظ أبوسعده أعلن في تصريحات صحفية يوم 15 نوفمبر الجاري إصابته بفيروس كورونا، ونقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

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