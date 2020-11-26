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شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر يقدم مساعدات غذائية وطبية للأسر المتضررة بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الجهود الطبية التى قدمها الهلال الأحمر فى محافظة الوادى الجديد، حيث تم تقديم الخدمات الطبية في تخصصات الجلدية والباطنة والاطفال والعظام إلي جانب الأدوية المجانية وتوزيع أدوات الحماية الشخصية مع الالتزام بكافة الاجراءت الاحترازية.
كما تقوم مجموعة من المتطوعين بتوزيع عدد ١٠٠ كرتونة غذائية وكرتونة أدوات نظافة وحماية شخصية للاسر المتضررة وذلك في اولي مراحل المساعدات التي يقوم بها الهلال الاحمر المصري.
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