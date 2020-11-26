شكرا لقرائتكم خبر عن «القباج» تفتتح وحدة التضامن الاجتماعي ووحدة بنك ناصر بجامعة الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، زيارة لمحافظة الوادي الجديد، رافقها خلالها اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، حيث تفقدت خلال الزيارة عددا من المواقع، كما افتتحت وحدة التضامن الاجتماعي ووحدة بنك ناصر بجامعة الوادي الجديد.

واستهلت القباج الزيارة بتفقد حديقة ٣٠ يونيو بجوار مطار الخارجة، كما تفقدت مصنعا للخزف ومعرض منتجات حرفية تتضمنالسجاد والكليم ومنتجات الأرابيسك.

كما افتتحت الوزيرة وحدة التضامن الاجتماعي ووحدة بنك ناصر بجامعة الوادي الجديد، كما قامت بزيارة مصنع للملابس ومركز التكوين المهني التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والذي يضم صناعات خشبية وأعمال لحام.