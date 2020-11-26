شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ بورسعيد بجائزة التميز الحكومي العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لاختياره كأفضل محافظ في الوطن العربى في مسابقة التميز الحكومى العربى والتي أقيمت تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال اللواء محمود شعراوي أن محافظة بورسعيد شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً في كافة المجالات والقطاعات في ظل متابعة مستمرة من اللواء عادل الغضبان لتنفيذ عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية والتى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة ومستوي خدمات أفضل للمواطنين.

وأكد شعراوي على اهتمام القيادة السياسية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء بملف تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بكافة المحافظات في إطار منظومة التحول الرقمي التي تقوم بها الدولة المصرية.

وأشاد وزير التنمية المحلية بكافة القائمين على جائزة التميز الحكومي والتي ساعدت في إحداث طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة في الأداء الحكومي، وتعزيز روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الاداري للدولة بما يساعد في تقديم أفضل الخدمات للمواطن العربي.

ودعا اللواء محمود شعراوي، جميع العاملين بالادارة المحلية والديوان العام للوزارة إلى التفاني والاخلاص في العمل والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وايجاد الحلول المبتكرة للمشاكل التي تواجه المواطنين.