شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. مجلس جامعة بني سويف يوافق على ترقية 27 عضو هيئة تدريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق مجلس جامعة بني سويف في جلسته رقم (190) المنعقدة بتاريخ 25/11/2020م، برئاسة الدكتور منصور حسن، على ترقية (27) من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم طبقا لشروط الترقية المنصوص عليها في قانون (49) لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات واللجنة الدائمة للترقيات كلا فيما يخصه، وطبقا للأبحاث المنشورة والقواعد المعمول بها في لجان الترقيات المقررة من المجلس الأعلى للجامعات. ووجه الدكتور منصور حسن التهئنة لهم مع تمنياته بدوام التقدم والتفوق وزيادة الأبحاث العلمية بما يساهم في رفع تصنيف الجامعة محليا ودوليا. الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

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