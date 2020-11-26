شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمجر يبحث زيادة الاستثمارات البينية والتبادل التجاري بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية المجرية، شارك السفير أشرف الموافي سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر، في الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس وضم عن الجانب المصري كل من رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس الأعمال المصري المجرى، والمدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، وعن الجانب المجرى كل من سفير المجر بالقاهرة، ورئيس مجلس الأعمال المصري المجرى، فضلاً عن ممثلين من غرفة التجارة والصناعة المجرية.

وصرح الموافي بأن هذا الاجتماع يُعد بمثابة خطوة عملية تمهد الطريق لتنسيق فعال بين المشاركين في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، ذلك بهدف تعظيم حجم الاستثمارات البينية والتبادل التجاري الحالي ليواكب المستوى المتميز للعلاقات السياسية الثنائية. كما أوضح أنه تم خلال الاجتماع عرض عدد من المقترحات ذات الأهمية للطرفين، من بينها بحث إمكانية التوقيع على بروتوكول تعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين وغرفة التجارة والصناعة المجرية لتسهيل سُبل التواصل وتبادل المعلومات بين الجانبين، كما تم بحث إمكانية تنظيم اجتماع لمجلس الأعمال المُشترك على هامش انعقاد الدورة القادمة للجنة الاقتصادية المشتركة ببودابست.

وأشار السفير إلى إمكانية تعزيز التعاون بين الدولتيّن في الأطر الثلاثية، بحيث يتم النظر في التعاون بين مصر ودول مجموعة «فيشجراد»، وكذا إمكانية تأسيس إطار للتعاون الثلاثي بين البلديّن في القارة الأفريقية من منطلق دور مصر الريادي في القارة الأفريقية وباعتبارها البوابة للولوج إلى الأسواق الأفريقية، فضلاً عن اهتمام المجر بتوسيع نشاطها في القارة عقب اعتمادها «الاستراتيجية المجرية في إفريقيا» عام 2019.