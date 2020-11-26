شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس مدينة الخانكة يكشف حقيقة هدم مقابر بداخلها جثث موتى بأبوزعبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مجلس مدينة الخانكة اليوم في بيان صحفي، حقيقة تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدعي هدم مقابروبداخلها جثث الموتى بمنطقة أبوزعبل.

نفى طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة تلك الواقعة، مؤكدًا أن وحدة المتغيرات المكانية رصدت بناء مخالفا على أرض زراعية، قام مالكها بتبويرها وبنى عليها مقابر بالمخالفة للقانون.

وأضاف نائب رئيس المدينة، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم رصد تبوير مالك أرض بجوار السجن المركزي بأبوزعبل، قطعة أرض وبنى مقابر عليها بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أنه تم بناء هذه المقابر أول أمس الثلاثاء 24 نوفمبر، وتم إصدار قرار هدم لها أمس الأربعاء، والتي لم يتم دفن موتى بها، موضحا أنه تم الفتح والكشف للمقابر بمعرفة مسؤل الصحة بحكم أنها الجهة المختصة، للتأكد من عدم وجود موتى داخل المقبرة.

وأوضح «طلال»، أن هذه المقابر تعتبر تعديا على أراضى زراعية، وتمت إزالة للحالات إزالة كلية بعدد 7 حالات لمقابر بمساحة 50 مترا وهي إزالة فورية للشروع في بناء مقابر حديثة بالطوب الأبيض، وتم تنفيذ الإزالة للحالات تنفيذا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين، مؤكدا أنه لن يسمح لأي مواطن بالتعدي على الأراضى الزراعية بالبناء، كما أن القانون واضح وصريح ووضع الضوابط التي يتم التعامل بها بكل حزم مع المخالفين حفاظا على الأراضي الزراعية فهي ثروة مصر القومية ومستقبل أجيالها القادمة.

وأشار نائب رئيس مدينة الخانكة بالقليوبية، إلى أن حملة الإزالة للمقابر الـ 7 تمت بحضوره وصباح إبراهيم رئيسة الوحدة المحلية بأبوزعبل، وعبير راغب رئيسة الوحدة المحلية بعرب العليقات، ومسؤل الصحة، حيث تم عمل حملة إزالة لـ 7 مقابر بجوار السجن المركزي بأبوزعبل، ولا يوجد بهم موتى نهائيا.

المقابر وسط الاراضى الزراعيه

المقابر وسط الاراضى الزراعيه

المقابر وسط الاراضى الزراعيه

المقابر وسط الاراضى الزراعيه