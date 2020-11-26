لأول مرة.. جامعة المنيا تظهر بـ4 تخصصات بتصنيف «التايمز البريطاني» للموضوعات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطلّع الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، على تقرير مفصل عن مؤشرات جودة المحاضرات المنشورة بمنصة المقررات الإلكترونية لجميع كليات الجامعة، وأعداد ونسب الإنجاز لها، طبقاً للمعايير التي أقرتها الجامعة، معلناً عن ظهور الجامعة لأول مرة بمراكز متقدمة في 4 تخصصات أكاديمية بتصنيف التايمز البريطاني للموضوعات.
وفي سياق متصل، شدد رئيس الجامعة على عدم الانسياق وراء أي شائعات أو تداول أي أخبار ومعلومات غير مُوثقة المصدر، مؤكداً على اتخاذ الجامعة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا بالمجتمع الجامعي.
جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة المنيا، بحضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة أعضاء المجلس.
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