شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: القيادة السياسية تدعم تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية طوال العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخميس، يرافقه الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، واللواء خالد عبدالله، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، مركز مجمع استهلاكي «الدلتا ماركت»، تابع لشركة تجارة الجملة لتوفير كل منتجات السلع الغذائية بمدينة بالسويس، وذلك على هامش زيارته إلى المحافظة لافتتاح العديد من المشروعات.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن هناك دعم من القيادة السياسية لتأمين مخزون استراتيجي طوال الوقت من السلع الأساسية، حيث يتم توفير 28 سلعة ضمن المقررات التموينية، بجانب أيضًا طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما يتم طرح الدواجن المجمدة حاليًا بسعر 30 جنيهًا بدلا من 37 جنيهًا، واللحوم الطازجة السوداني بسعر 85 جنيهًا، بجانب طرح كل السلع الغذائية وغير الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة.

وتفقد الوزير المجمع الاستهلاكية، واطمأن على توافر كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم، مشددًا على استمرار ضخ المنتجات أول بأول وتوفيرها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، قد افتتحوا، اليوم الخميس، مكتب السجل التجاري النموذجي بمقر الغرفة التجارية بمحافظة السويس، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، وفي إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.

وتفقد أيضًا الوزير والدكتور إبراهيم عشماوي، واللواء اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، الخدمات المقدمة من المكتب للمواطنين، والوقوف على مدى جودة الخدمة المقدمة، لافتا إلى أنّ مراحل تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجاري، تشمل ربط المكاتب، بحيث يؤدي مقدم الخدمة طلبه من أي مكتب من مكاتب الجمهورية تيسيرًا على المستثمر والتاجر، ولرفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.

شارك في الجولة خالد سعداوي، السكرتير العام لمحافظ السويس، والعميد إيهاب سراج، السكرتير العام المساعد، وعبدالصمد أحمد، وكيل وزارة الإسكان، وعماد زين، وكيل وزارة التموين، وخاتم جاد الرب، وكيل وزارة القوى العاملة.