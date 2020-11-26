شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تكاثر السحب وحدة وغزارة الأمطار على الدلتا وقد تصل للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية ومع متابعة الحالة الجوية التي تتأثر بها البلاد هذه الأيام، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على المدن الساحلية يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حدة الأمطار تزداد مع الوقت وتتقدم إلى الداخل ظهرا وإلى الدلتا قد تصل إلى القاهرة.

ويشهد اليوم الخميس، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى، متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم ورشيد وبورسعيد والعريش ورفح.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.