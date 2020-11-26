شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خريطة الأمطار بمحافظات الجمهورية اليوم: غزيرة ورعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 إلى السبت 28 نوفمبر 2020 :

وينشر ”الخليج 365” لقرائه خريطة الأمطار اليوم بمختلف محافظات الجمهورية كما يلى :

- اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من ( الأسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط بورسعيد العريش - رفح ) .

أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( مطروح - السلوم ) .

الوجه البحري ومدن القناة : أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الاسماعيلية - السويس ) .

القاهرة الكبرى : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى

و يشهد اليوم الخميس ، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية ، لطيف على السواحل الشرقية ، والرياح نشطة ، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد .