شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الإدارية العليا تنتهى من الفصل فى طعون الانتخابات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى المدة الزمنية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الطعن على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدا الجمعة فى جلسة خاصة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات فى الجدول الزمنى لانتخابات برلمان 2020 مدة 10 أيام للفصل فى طعون نتيجة المرحلة الثانية لها والتى بدأت اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.

ويطالب المرشحين الخاسرين بالسباق الانتخابى، فى هذه الطعون، بوقف النتيجة النهائية لبعض الدوائر واستبعاد النواب الفائزين وكذا عدد من المرشحين الذى أعلن خوضهم جولة الإعادة.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، يوم الثلاثاء الماضي حكمها في 111 طعناً على المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020، حيث قضت المحكمة برفض 84 طعناً، وأحالت 16 طعناً للنقض، كما قضت بعدم قبول 7 طعون، وقضت بعدم جواز الفصل في 3 طعون لسابقة الفصل فيهم، وقضت في طعن وحيد بترك الخصومة، لتصير تلك الاحكام نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها.