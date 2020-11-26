شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من المشروع المصرى للعلاج بالبلازما بـ"6 مراكز" قريبا .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم، أن وزارة الصحة على وشك الانتهاء من إنشاء 6 مراكز لتجميع بلازما الدم، وذلك في بعض المراكز الإقليمية لخدمات نقل الدم ومنها، العجوزة، ودار السلام، وطنطا، والمنيا، فضلًا عن نية التوسع لستة مراكز أخرى.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى تقدمه الإعلامية جومانا ماهر، عبر القناة الأولى ، والفضائية المصرية، و"on"، أن فكرة العلاج بالبلازما ظهرت مع انتشار فكرة بلازما متعافي الكورونا، ووزارة الصحة المصرية أدت تجربة محترمة جدا في هذا الصدد.

وأشاد باتجاه الرئيس للاهتمام بصحة المواطن المصري، وتوفير الأدوية، مؤكدًا أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من هذا النوع من الأدوية المصنعة من البلازما، ولن نصنع دواء فقط، ولكن أيضا تعاقدنا مع شركتين رائدتين في هذا المجال على مستوى العالم.

وأشار إلى أن البلازما تتكون من مشتقات الدم التي نفصلها عنها، وتتكون من 20٪ من الماء، وبعض البروتينات، ويوجد بعض الأدوية التي لا يمكن تصنيعها دون البلازما مثل، الـ"ألبومين"، الذي يحتاجه مرضى الكبد، الذين يعانون من مضاعفات عديدة نتيجة لفقد الماء عن طريق عدة عوامل كالاستسقاء، ومرضى (الهيموفيليا).

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى تقدمه الإعلامية جومانا ماهر، عبر القناة الأولى ، والفضائية المصرية، و"on"، أن مراكز البلازما سوف تكون مجهزة على مستوى عال، لتأخذ جوائز عالمية، ويقوم المشروع على ثلاث مراحل مهمة، وهي، تجميع البلازما، ثم إرسالها للخارج للتصنيع، وأخيرًا عودة البلازما كدواء.

وطمأن المواطنين من ناحية عملية التبرع، أنها غير ضارة على الإطلاق، قائلا: "العلاج ببلازما متعافي كورونا مهدت الفكرة للمواطنين".