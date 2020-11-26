شكرا لقرائتكم خبر عن قالت له "تعالى نهزر شوية".. زوجة تقيد زوجها وتقتله خنقا فى أوسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات فى واقعة مقتل عامل على يد زوجته بأوسيم، وأشارت التحريات الأولية، إلى أن المتهمة استغلت وصلة مزاح مع زوجها، وقيدته بحبل وخنقته، بسبب خلافات أسرية وتم ضبط المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد العثور على جثة عامل داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات أن زوجته وراء ارتكاب الجريمة، حيث استغلت مزاحها معه، وأقنعته بتوثيقه بحبل، ثم خنقته، وفرت هاربة، نتيجة خلافات أسرية بينهما.

بإعداد كمين للمتهمة، تمكن الرائد محمد مجدى رئيس مباحث أوسيم، ومعاونه الرائد وليد كمال من القبض على المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وجارى استجوابها لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة التحقيق.