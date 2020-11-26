الضرائب: استكمال مشروع الميكنة الشاملة للإجراءات الضريبية في نهاية 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، إنه من المخطط أن يتم العمل بمشروع الإيصال الإلكتروني في عام 2021، على أن يتم بنهاية العام المقبل استكمال مشروع الميكنة الشاملة للإجراءات الضريبية، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات عن منظومة الفاتورة الإلكترونية والإقرار الضريبي الإلكتروني للأشخاص الطبيعيين.

وذكر الجيار، خلال الندوة، أن رؤية مصلحة الضرائب تتمثل فى تحويلها إلى مصلحة رقمية تقدم خدمة متطورة تحظى بثقة المجتمع الضريبي ورسالتها هي رفع كفاءة التحصيل وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية لضم الاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف أنه في سبيل ذلك قامت المصلحة بالعمل على عدة مشروعات بشكل متوازٍ منها مشروع الإقرار الإلكتروني، ثم مشروع مركز الاتصالات المتكامل ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأشار إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي عبارة عن إنشاء نظام مركزي تستطيع المصلحة من خلاله متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات عن طريق تبادل بيانات جميع الفواتير بصيغة رقمية، حيث تستهدف المنظومة القضاء على الاقتصاد غير الرسمي وتسهيل الإجراءات الضريبية.

ومن جانبه، أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك تعاونا مشتركا ودائما بين مصلحة الضرائب والهيئة العامة للاستعلامات لنشر الوعي الضريبي من خلال الندوات التي يتم عقدها في مراكز النيل التابعة للهيئة والمنتشرة على مستوى الجمهورية.