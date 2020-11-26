الأمن العام يكشف ملابسات مقتل موظف على يد زوجته



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من كشف ملابسات الواقعة مقتل موظف على يد زوجته.

تلقى مركز أوسيم بلاغا من موظف 59 سنة مُقيم عابدين بالقاهرة" بتلقيه اتصال هاتفي من زوجة نجله 38 سنة، ربة منزل لها معلومات جنائية ومُقيمة بمنطقة بشتيل دائرة المركز أبلغته خلاله بوفاة نجله 31 سنة موظف وله معلومات جنائية داخل الشقة سكنهما" .

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطها وبحوزتها (هاتف محمول مشغولات فضية "2 خاتم، سلسلة" خاصين بالمجني عليه.

وبمواجهتها بما توصلت إليه التحريات أقرت بها واعترفت تفصيلياً بارتكابها الواقعة.

وقررت أنه نظراً لسابقة وجود خلافات زوجيه بينها والمجنى عليه قام مؤخراً على إثرها بترك المنزل لمدة 26 يوم عقدت العزم على التخلص منه بقتله وبتاريخ 20 الجاري قامت بالاتصال به وتقابلا بالشقة محل الواقعة .

وقامت بخنقه بلف قطعة من القماش "إيشارب" حول رقبته فأودت بحياته واستولت على المضبوطات وهربت وتولت النيابة التحقيقات.