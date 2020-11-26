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شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعى.. ندوة في «أوقاف القليوبية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت مديرية الأوقاف بالقليوبية ندوة حول الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي لتصبح وسيلة إيجابية ومشعلا من مشاعل النور للبناء وليس الهدم والتعمير وليس التخريب، كما أن الدورة مازالت مستمرة خلال الأيام القادمة لتشمل جميع العاملين بالمديرية.
حضرها الشيخ إسماعيل أحمد مدير الدعوة ورؤساء الأقسام وعددا من الأئمة.
ألقى الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية كلمه خلال الندوة حول سبل التعامل الأمين مع وسائل التواصل الاجتماعى وأكد على ضرورة اليقظة أثناء التعامل مع بعض المواقع والصفحات الوهمية التي تدعو إلى الشر والكراهية وفقد الهوية
وأكد «أبوالسعود» على أهمية التعامل الإيجابى وضرورته مع تلك الوسائل التي أصبحت منبرا ومقصدا لفئات متعددة ومنهم الشباب مشيرا إلى أن التقوقع والانعزال عن تلك الوسائل يترك الساحة خالية لجماعات الضلال وأهل التطرف للسيطرة على عقول الشباب وزرع الفكر المنحرف والاتجاه العدائى للوطن.
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