شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 4 مخابز بلدية مخالفة وتحرير 241 محضرًا تموينيًا خلال يومين بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية، على غلق عدد 3 مخابز بلدية لمدة شهر بناحية أشمون وبركة السبع، وذلك لنقص الوزن فضلا عن عدم تمكين حملة تموينية من تأدية عملها، بالإضافة إلى غلق مخبز بلدى بناحية أشمون لمدة ثلاث شهور لعدم الاحتفاظ بالرصيد الإستراتيجى من الدقيق البلدى.

وأشار المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى شن حملات تموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة أسفرت عن تحرير (241) محضر تمويني خلال يومين متتاليين تنوع ما بين (103) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و(148) محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

ومن أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير عدد 2 محضر ضد أصحاب محلات حدايد وبويات بناحية (تلا – شبين الكوم) لحيازتهم وعرضهم للبيع دهانات مختلفة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتم ضبط عدد 63 علبة دهانات.

كما تم تحرير محضر جنح شبين الكوم ضدصاحب سوبر ماركت لبيعه سجائر بأزيدمن السعر الرسمى. فضلا عن تحرير 2محضر جنح ضد أصحاب محل بقالة بناحية (تلا – شبين الكوم) لحيازتهم وعرضهم للبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وضبط 200 كيس مكرونه و24 كيس شيبس.

وتم تحرير محضر ضد صاحب مخبز أفرنجى بناحية شبين الكوم لإستخدامه في التصنيع دقيق مجهول المصدر وتم ضبط طن دقيق.

إلى ذلك، شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.