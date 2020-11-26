شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركزى شبين الكوم وتلا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وقرى محافظة المنوفية حملاتها للتصدي لعمليات التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

تم تنفيذ إزالة فورية لعدد (2) محل بالطوب الأحمر بقرية طنبدي بمركز شبين الكوم، كما قامت الوحده المحلية لمركز ومدينة تلا بتنفيذ حالتين تعدي لبناء مخالف في المهد أحدهما بناحية طوخ دلكة بمساحة 70م2 وأخرى بقرية طنوب بمساحة 100م2، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاة المتعدين.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ قرارات الإزالة لأي تعديات أو مخالفات بنائية جديدة لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكداً على الاستمرار في شن الحملات المكبرة بنطاق المحافظة.