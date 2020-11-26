شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لوفاة مدرس مصري أمام طلابه عبر منصة «مدرستي» السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي المدرس المصري محمد حسان والذي يبلغ من العمر 35 عامًا، بعد سقط أرضًا، وهو يشرح أحد دروس مادة الحاسب الآلي التي يعمل معلمًا لها في مدرسة مدرسة ثانوية أهلية بمدينة الدمام السعودية، عبر منصة «مدرستي» التعليمية، لتكون بذلك أول حالة وفاة عبر المنصة.

وتحول «تويتر» إلى ساحة رثاء للمعلم المصري من قبل زملائه وتلاميذه من السعوديين، حيث كتب حساب حمل اسم «نقبي» وهو مدرس حساب سعودي: «الله يرحمك استاذ محمد حسان ويوسع مدخلك ويلحقك بالصالحين والنبيين والشهداء اللهم آمين».

وكتب حساب سعودي على تويتر يحمل اسم عبدالرازق عبدالرازق: «انتقل إلى جوار ربه معلم الحاسب الألي أ/محمد حسان من مدرسة النخبة الاهلية في مدينة الدمام، الساعة ١٠ صباحا، وهو يقدم درسه عن بعد لطلابه وسقط أمامهم وسارعوا بالاتصال بالمعلمين والذين بلغوا الهلال الأحمر، فرحمة الله عليه وغفر له وأعظم له الأجر، وجبر مصاب أهله ومحبيه».

في لفتة انسانية، يعتزم طلاب احدى المدارس الثانوية بالدمام اطلاق مبادرة بعنوان #فقيد_المنصة وفاءً وتقديراً منهم لمدرس مادة الحاسب محمد حسان والذي وافته المنية اثناء شرحه للطلاب عبر المنصمحمد حسان ( مصري )مدرس مادة الحاسب الآلي بمدرسة خاصه بالدمام سقط متوفيا بالسكتة القلبيه رحمه الله وهو يدرس طلابه عبر المنصة التعليميه لقي ربه وهو يخدم طلابه السعوديين واصبح اولاده واهله في مصر في وضع سيئ ولأن السعوديين رمز للخير فلن ينساهم فاعل خيره.

وكانت منصة مدرستي قد سجلت ظهر الأربعاء، أول حالة وفاة لمعلم في إحدى المدارس الأهلية بمدينة الدمام، فيما تفاجأ طلاب المدرسة أثناء حضورهم في منصة «مدرستي» بسقوط معلمهم أثناء أدائه واجبه المهني، ونتج عنه وفاة المعلم بعد دقائق من سقوطه.

وفي تفاصيل الواقعة، وفق ما ذكرها أحد معلمي المدرسة لـ«عكاظ» السعودية، أنه لم يعلم بحالة الوفاة إلا بعد نهاية دوامه الدراسي في تمام الساعة الـ 1:30 بعد ظهر (الأربعاء)، وذلك من خلال الرسائل والاتصالات التي وردت على هاتفه المحمول، والتي أفادت وفاة زميل له بالمدرسة ذاتها، من إحدى الجنسيات العربية، موضحا أن المعلم لم يكن متواجدا في المدرسة أثناء حادثة السقوط، وإنما كان يدرّس الطلاب عن بعد من منزله بأحد الأحياء القريبة من مدرسته.

وأشار المعلم الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الطلاب الحاضرين في حصتهم من خلال منصة مدرستي وبرنامج التيمز، هم من أبلغوا المعلمين الآخرين، الذين هبوا لنجدة زميلهم في منزله، كما تواصلوا مع الهلال الأحمر لمباشرة الحالة، إذ تم نقل المعلم إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة.