شكرا لقرائتكم خبر عن «المبارزة بالشيش»..ورشة عمل للأطفال بمكتبة مصر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق في الواحدة من ظهر غد الجمعة في مكتبة مصر الجديدة للطفل، ولمدة 4 ساعات فعاليات ورشة تعليم الأطفال رياضة الشيش .

صرح الدكتور نبيل حلمي، أمين عام جمعية مصر الجديدة، أن الورشة يشارك فيها 16 طفلًا في الفئة العمرية من 7 حتى 12 عام .

وأشار «حلمى» إن الشيش هي رياضة المبارزة بالسيوف ولها أصولها وقواعدها وأنظمتها، وكثير من دول العالم تمارس هذا النوع من الرياضة ضمن نشاطها العام، كما تقام لها بطولات خاصة.

يقدم الورشة سارة يحيي محمد جاد، باحث بالمركز القومي للبحوث المدير الفني لأكاديمية السلاح، والتي أكدت أن رياضه المبارزة تتطلب صفات وقدرات يجب أن يتمتع بها المبارز مثل السرعة، الجلد، الرشاقة، التوافق العضلي العصبي، المرونة، قوة الإرادة، الدقة، الصدق والذكاء، ويعتقد البعض بأن هذه اللعبة فيها خطورة كبيرة لكنها في الواقع أقل خطرا من الرياضات الأخرى.

من جهتها قالت مروة عبدالرحمن، مدير مكتبة مصر الجديدة للطفل، أن الرياضة ليست عائق أمام النجاح والتفوق، لافته إلى أن ممارسة رياضة المبارزة تساعد طفلك على تحسين القدرة على التركيز والإدراك وتعلم القدرة على التحمل والصبر.