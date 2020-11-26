شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: نواصل سحب تراكمات المياه بسبب سوء حالة الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار جاء ذلك خلال رئاسته غرفة العمليات المركزية فى ديوان عام المحافظة لمتابعة فرق الأزمات والطوارىء والتدخل السريع المنتشرة فى جميع المراكز والمدن . قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار انتشار فرق الانتشار السريع التى تتدخل لسحب تراكمت الأمطار ومواجهة حالة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى سقطت على محافظة البحيرة. وأشار «آمنة» إلى انتشار أكثر ١١١٥ معدة وطاقم فى جميع شوارع مدن وقرى المحافظة بالإضافة المعدات الخاصة بشركات المقاولات العاملة فى نطاق المحافظة كمشاركة مجتمعية . وأشار محافظ البحيرة إلى تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع إنعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ. ومن ناحية أخرى استمر توقف حركة الصيد من بوغاز رشيد وميناء الصيد فى قرية المعدية التابعة لمركز إدكو بسبب سوء حالة الطقس. الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

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