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شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خريطة الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غد الجمعة 27 نوفمبر 2010 إلى الأربعاء 2 ديسمبر 2020: -
- يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020:
السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من ( الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط ).
أمطار متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد - العريش - رفح ).
الوجه البحري : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية , الغربية ) : أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الشرقية - المنوفية .... ).
القاهرة الكبرى أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى
- يوم السبت 28 نوفمبر 2020 :
السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم ) .
السواحل الشمالية الشرقية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح )
الوجه البحري شمالا : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية )
- يوم الأحد 29 نوفمبر 2020 .
لا يوجد أمطار
- يوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 :
لا يوجد أمطار
- يوم الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 :
السواحل الشمالية الغربية أمطار خفيفة إلى متوسطه على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم )
الوجه البحري شمالا امطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية )
- يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020 :
السواحل الشمالية الغربية : أمطار خفيفة إلى متوسطه على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم ) .
السواحل الشمالية الشرقية : أمطار خفيفة إلى متوسطه على بعض المناطق من ( رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) .
الوجه البحري أمطار خفيفة إلى متوسطه على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية , الغربية ) .
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا
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