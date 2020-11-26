محطة مياه بكفر الشيخ تحصل على شهادة الجودة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى إجراءات تسليم شهادة إعتماد سلامة ومأمونية المياه لمحطة الخاشعة عبر الفيديو كونفرانس إلى المحاسب خالد جمعة القائم بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، وذلك بحضور ممثلي إدارة الجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكيد على جودة مياه الشرب بالمحافظة. ووجه الدكتور صلاح بيومي الشكر للعاملين لمجهوداتهم فى الحصول علي شهادة مأمونية المياه، لتأمين مياه شرب صالحة للمواطن والالتزام بمعايير الجودة وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية التي تضمن الإستمرارية في إنتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية. وأكد المحاسب خالد جمعة، على الإلتزام بتغطية أكبر عدد ممكن من محطات مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي لرصد كافة المخاطر بنظم الإمداد المختلفة وتفعيل الإجراءات التصحيحية ومخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن وذلك للإرتقاء بمنظومة المياه والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ.

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