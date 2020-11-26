شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تصل بورسعيد للمشاركة بالملتقى السنوى الأول لهيئة الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة بورسعيد، صباح اليوم الخميس، للمشاركة فى الملتقى السنوى الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت شعار "حلمنا فى سنة اتحقق بيكم .. شكرًا لشركاء الحلم"، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة فور وصولها التقت اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لتقديم التهنئة له لاختياره كأفضل محافظ فى الوطن العربى فى مسابقة التميز الحكومى العربي.

وأشار مجاهد إلى أن هذا الملتقى يأتى ذلك بالتزامن مع مرور عام على إطلاق السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وممثلين من منظمة الصحة العالمية، ونخبة من رؤساء الجامعات المصرية وبعض الشخصيات العامة.